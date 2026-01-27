✅ ФНС напомнила, от какой суммы нужно подавать декларацию при продаже имущества

Декларировать по форме 3-НДФЛ за 2025 год нужно доходы от продажи имущества, которым владели менее трех лет, если сумма дохода больше 250 тыс. рублей.

Человек продал легковой автомобиль и легковой прицеп в 2025 году. Нужно подавать декларацию только на авто, или на авто и на прицеп, задали вопрос в чате ФНС.

Декларированию подлежат доходы от продажи иного имущества, которое находилось в собственности менее трех лет, если сумма дохода превышает 250 тыс. рублей, пояснили налоговики.

Кстати, мы сообщали — налоговики начали рассылать уведомления тем, кто обязан подать декларации 3-НДФЛ за 2025 год.