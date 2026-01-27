Отчитаться о доходах за 2025 год можно без визита в налоговую

В личном кабинете налогоплательщика можно сдать онлайн декларацию 3-НДФЛ. Если у налоговиков есть информация о собственности и доходах, то сведения автоматически подтянутся в форму.

ФНС предоставляет возможность дистанционно отчитаться о полученных доходах в 2025 году. Для этого нужно в личном кабинете налогоплательщика представить декларацию по форме 3-НДФЛ.

Сервис позволит не только загрузить уже готовый документ в формате xml, но и заполнить декларацию онлайн. Большая часть сведений уже содержится в личном кабинете, поэтому процесс не займет много времени. Например, в ЛК уже есть ИНН, персональные и контактные данные, информация о собственности и сведения о доходах.

«Главное преимущество Личного кабинета — подать декларацию можно в любое удобное время, то есть 24/7», — сказано на сайте ФНС.

Подтверждающие документы также можно прикрепить вместе с основным файлом 3-НДФЛ. Исчисленный налог можно сразу уплатить через сервис, пополнив ЕНС на нужную сумму.

Декларацию о полученных в 2025 году доходах нужно подать не позднее 30 апреля 2026 года, а уплатить налог — до 15 июля.