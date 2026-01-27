Названы ошибки, которые не позволят ФНС рассмотреть жалобу в упрощенном порядке

Налоговики могут рассмотреть жалобу в упрощенном порядке за семь рабочих дней, однако такой порядок действует не для всех ситуаций.

Налогоплательщики имеют право подать жалобу в ФНС в упрощенном порядке, она также называется «легкой» жалобой.

Налоговики могут рассматривать в упрощенном порядке далеко не все виды обращений. Например, такой механизм не действует в жалобах на:

решения о привлечении к ответственности, по итогам проверок, об обеспечительных мерах;

решения о госрегистрации (или об отказе);

обжалование в порядке, предусмотренном КоАП;

акты камеральных и выездных проверок (возражения на них);

ответы на требования налогового органа;

обращения за разъяснениями или документами;

отзывы жалоб.

Чаще всего налогоплательщики совершают ошибки, когда подают «легкие» жалобы в качестве ответа на требование налоговиков о представлении документов, ответов на акты контрольной закупки, на запросы о предоставлении справки об открытых или закрытых банковских счетов.

«Данные ответы, запросы не являются "легкими" жалобами и не могут быть поданы плательщиками, а налоговым органом рассмотрены в упрощенном порядке. Поэтому налогоплательщикам следует обязательно соблюдать требования налогового законодательства относительно тематики (предмета) обжалования в упрощенном порядке», — сказано на сайте ФНС.

Жалобы в упрощенном порядке можно подать только в электронной форме: через личный кабинет или по ТКС. В тексте обязательно нужно указать, что обращение должно рассматриваться в упрощенном порядке. Тогда срок рассмотрения составит семь рабочих дней с момента получения.