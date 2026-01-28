1 альфа мобилка
Социальные пособия

✅ Памятка Минтруда – куда подать заявление на пособие

Минтруд рассказал, куда обращаться, чтобы оформить социальные пособия и выплаты.

Минтруд подготовил памятку по обращению за пособиями и выплатами на детей.

Вид пособия или выплаты

Как оформить

Пособие по беременности и родам работающим женщинам

Подать работодателю заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам

Единовременное пособие при рождении ребенка

Работающим родителям пособие назначается автоматически после рождения ребенка – без подачи заявления.

Если оба родителя не работают – подать заявление на Госуслугах или в СФР.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Обратиться к работодателю и подать два заявления:

  • о предоставлении отпуска по уходу за ребенком;

  • назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Единое пособие при беременности

На Госуслугах, в СФР или МФЦ

Единое пособие на детей

На Госуслугах, в СФР или МФЦ

Материнский капитал

Сертификат предоставляется автоматически, подавать заявление не нужно

Ежемесячная выплата из маткапитала на детей до 3 лет

На Госуслугах, в СФР или МФЦ

Единовременная выплата остатка маткапитала до 10 тыс. рублей

На Госуслугах, в СФР или МФЦ

Ежегодная семейная выплата

На Госуслугах, в СФР или МФЦ

