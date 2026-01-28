✅ Памятка Минтруда – куда подать заявление на пособие
Минтруд подготовил памятку по обращению за пособиями и выплатами на детей.
Вид пособия или выплаты
Как оформить
Пособие по беременности и родам работающим женщинам
Подать работодателю заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам
Единовременное пособие при рождении ребенка
Работающим родителям пособие назначается автоматически после рождения ребенка – без подачи заявления.
Если оба родителя не работают – подать заявление на Госуслугах или в СФР.
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Обратиться к работодателю и подать два заявления:
Единое пособие при беременности
На Госуслугах, в СФР или МФЦ
Единое пособие на детей
На Госуслугах, в СФР или МФЦ
Материнский капитал
Сертификат предоставляется автоматически, подавать заявление не нужно
Ежемесячная выплата из маткапитала на детей до 3 лет
На Госуслугах, в СФР или МФЦ
Единовременная выплата остатка маткапитала до 10 тыс. рублей
На Госуслугах, в СФР или МФЦ
Ежегодная семейная выплата
На Госуслугах, в СФР или МФЦ
Начать дискуссию