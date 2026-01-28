За сам факт незаконной машинной обработки персональных данных будут привлекать к уголовной ответственности

Создатели дипфейков уходят от наказания, поскольку сейчас уголовную ответственность применяют за неправомерное хранение и распространение персданных, которые были обработаны автоматизированными системами. Депутаты хотят изменить такую практику.

27 января 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому преступлением будет считаться сам факт незаконной машинной обработки персональных данных, полученных неправомерным путем, независимо от последующих действий с ними.

«Подобное обеспечит более эффективную защиту конституционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных, а также будет соответствовать динамике технологического развития и практике его криминального использования», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас нередки ситуации, когда люди, осуществляющие неправомерную алгоритмическую обработку чужих персональных данных, создают дипфейки, но не несут наказания, поскольку не хранят и не распространяют такую информацию. Это позволяет избежать уголовной ответственности даже несмотря на то, что само деяние — часть преступного процесса.

По данным исследования «Информзащиты», в 2024 году в финансовом секторе произошло 5,7 тыс. атак с применением дипфейков. Это на 13% больше, чем в 2023 году.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.

