Как выполнить требования к обработке персональных данных сотрудников в 2025/2026 году: гайд для работодателя

Какие данные сотрудников относятся к персональным

Закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ устанавливает правила и порядок обработки персональных данных. Они в том числе относятся к работодателям, которые собирают данные соискателей, сотрудников, а также хранят архивы со сведениями бывших сотрудников.

Персональные данные — это информация о физлице, по которой прямо или косвенно можно установить его личность.

Какие данные позволяют напрямую идентифицировать человека. Это ФИО, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, ДНК, физиологические особенности (форма носа, цвет глаз, геометрия лица).

Какие данные косвенно относятся к физлицу. Это адрес регистрации, email, образование, трудовой стаж и др. Со временем эта информация может измениться.

Виды персональных данных:

Общие — это стандартный набор данных, которые собирают HR о кандидатах и для трудоустройства новых сотрудников. Это ФИО, данные паспорта, ИНН, адрес электронной почты, номер телефона.

Специальные — это сведения о здоровье, религии, политических убеждениях. Например, школы и заведения общепита отправляют своих сотрудников на медкомиссию — в этом случае нужно иметь законное основание на обработку сведений о состоянии здоровья.

Биометрические — это уникальные данные человека, его физиологические особенности: отпечатки пальцев, ДНК, видеозапись, фото, форма лица.

Для заключения трудового договора HR и кадровые специалисты собирают общие персональные данные. Бухгалтерам нужны данные сотрудника и его банковские реквизиты для начисления зарплаты. Биометрические и специальные данные разрешено обрабатывать только с письменного согласия человека или в установленных законом случаях (ст. 10 и 11 закона № 152-ФЗ).