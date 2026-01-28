❌ Госдума хочет полностью запретить рекламу ставок и азартных игр

Депутаты собираются повысить до 21 года возраст для ставок, отменить интерактивные ставки и запретить их рекламу.

27 января 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы азартных игр и ставок. Сайты-нарушители будут вносить в реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора.

Кроме того, проект отменит интерактивные ставки, которые стали главным драйвером роста числа игроков и игорного бизнеса. С 18 до 21 года повысят возраст человека, который может делать ставки.

«Эта норма вводится по той причине, что более взрослый человек более взвешено подходит к своим решениям, к тому же 18-летние люди, как правило еще являются учащимися и не обладают денежными средствами и имуществом, а в возрасте 21 год уже способны зарабатывать себе на жизнь», — сказано в пояснительной записке.

Согласно исследованию t2, с начала 2025 года интерес клиентов к азартным играм вырос на 10,5%. В России не ведется официальный учет лудоманов, но по данным Минфина, около 15 млн россиян зарегистрированы на онлайн-платформах букмекеров, половина из них регулярно проигрывает деньги.

Недавно мы писали, что министр финансов Антон Силуанов предложил Владимиру Путину легализовать онлайн-казино. Это может приносить федеральному бюджету около 100 млрд рублей в год.