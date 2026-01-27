❌ На УСН нельзя совмещать ставки НДС 5% и 22%

Упрощенцы без НДС могут добровольно выставлять счета-фактуры со ставкой НДС 22%, а упрощены с НДС 5% – не могут.

Иногда покупатели хотят получить счет-фактуру с НДС даже у тех продавцов, которые вообще не являются плательщиками НДС, и продавцы идут им навстречу. Это не запрещено.

Если компания на УСН, освобожденная от НДС, выставляет счета-фактуры со ставкой НДС 22%, она просто платит этот налог в бюджет без права на вычет.

Но ситуация меняется, если эта компания превышает безналоговый лимит дохода (в 2026 году – 20 млн руб.).

Если фирма выбирает ставку НДС 5%, то применять эту ставку она должна всегда и для всех покупателей.

Если кому-то ранее компания по их просьбе делала счета-фактуры со ставкой НДС 22%, то после потери права на НДС-льготу выставлять такие документы уже нельзя. То есть на просьбу покупателя придется ответить отказом.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 19.01.2025 03-07-11/111725.