❌ На УСН нельзя совмещать ставки НДС 5% и 22%
Иногда покупатели хотят получить счет-фактуру с НДС даже у тех продавцов, которые вообще не являются плательщиками НДС, и продавцы идут им навстречу. Это не запрещено.
Если компания на УСН, освобожденная от НДС, выставляет счета-фактуры со ставкой НДС 22%, она просто платит этот налог в бюджет без права на вычет.
Но ситуация меняется, если эта компания превышает безналоговый лимит дохода (в 2026 году – 20 млн руб.).
Если фирма выбирает ставку НДС 5%, то применять эту ставку она должна всегда и для всех покупателей.
Если кому-то ранее компания по их просьбе делала счета-фактуры со ставкой НДС 22%, то после потери права на НДС-льготу выставлять такие документы уже нельзя. То есть на просьбу покупателя придется ответить отказом.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 19.01.2025 03-07-11/111725.
