Кабмин поддержит предпринимателей, которые внедряют изобретения

За пять лет должна вырасти доля интеллектуальной собственности в инвестициях, поэтому власти будут поддерживать тех, кто внедряет новые технологии и изобретения.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что нужно поддержать бизнес, который вовлекает изобретения в хозяйственный оборот. Такие предприниматели расширяют взаимодействие между образованием, наукой и бизнесом.

«Президент поставил задачу — в ближайшие пять лет увеличить объем вложений в основной капитал не менее чем на 60%. А это значит, и доля интеллектуальной собственности в инвестициях должна расти», — сказал Мишустин.

Также он добавил, что доля интеллектуальной собственности в инвестициях за последние четыре года составила 6%.

Сейчас компании, которые занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, пользуются налоговыми льготами, могут списать расходы на НИОКР в двойном размере, а сэкономленные средства направить на приобретение нового оборудования и повышение знаний сотрудников.

В Мордовии, Ульяновской, Новгородской, Кемеровской, Новосибирской, Амурской областях, Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе есть льготный режим так называемой патентной коробки. Предприятия могут снизить или полностью обнулить региональную часть налога на прибыль от интеллектуальной собственности.