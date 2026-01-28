В Ярославской области с 1 февраля 2026 года будут применять АУСН

Компании и ИП из Ярославской области смогут перейти на автоУСН. Этот режим позволяет не платить страховые взносы и НДС.

С 1 февраля 2026 года Ярославская область будет участвовать в эксперименте по внедрению АУСН.

Предприниматели на АУСН смогут не сдавать налоговую отчетность, расчет 6-НДФЛ, справки по доходам, расчеты по страховым взносам, а также отчетность в СФР. Все налоговые обязательства будут определяться автоматически. Об этом сказано на сайте ФНС.

Кроме того, бизнесу не придется платить страховые взносы. Все соцгарантии обеспечат за счет бюджета.

Вновь созданные компании и ИП смогут выбрать АУСН при регистрации или направить в налоговую уведомление о переходе в течение 30 дней с момента постановки на учет. Если предприниматель применяет УСН или НПД, то для перехода на АУСН нужно подать уведомление через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченный банк не позднее последнего числа месяца, предшествующего месяцу перехода.

