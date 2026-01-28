Семьям участников СВО предложили расширить трудовые гарантии

Второму родителю ребенка участника специальной военной операции могут предоставить сокращенную рабочую неделю. Она будет длиться до 32 часов.

27 января 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому расширится список трудовых гарантий для родителей несовершеннолетних детей участников СВО.

В частности, одному родителю предоставят сокращенную рабочую неделю — с 40 до 32 часов. Чтобы получить такую льготу, будет нужно написать заявление в адрес работодателя.

«Семья участника СВО, принимающего непосредственное участие в боевых действиях, имеющая несовершеннолетних детей, является наиболее незащищенной группой населения, в связи с чем необходимо оказать им максимальное содействие в целях гармонизации труда другого родителя, повышения его трудовой эффективности и защиты прав их несовершеннолетних детей», — сказано в пояснительной записке.

Депутаты ожидают, что изменения положительно скажутся на воспитании детей, ведь у родителя будет больше времени на организацию совместного досуга.

Если проект примут, он вступит силу со дня официального опубликования.