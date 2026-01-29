Минцифры рассказало, сколько айтишников воспользовались льготной ипотекой в 2025 году
На конец 2025 года свыше 93 тыс. айтишников приобрели недвижимость по льготной ИТ-ипотеке, сообщило Минцифры.
В список организаций, сотрудники которых могут взять ипотеку на льготных условиях, включено около 7 тыс. компаний – это примерно половина всех аккредитованных ИТ-компаний, и в 2,5 раза больше по сравнению с 2024 годом.
«Для включения в перечень ИТ-компании должны применять налоговые льготы по итогам прошлого года и обеспечить раскрытие налоговой тайны, подав в ФНС согласие по коду 10062. Компания может быть зарегистрирована в любом регионе», — напомнило министерство.
С 2025 года список организаций налоговая служба составляет два раза в год — 20 мая и 20 сентября. На Госуслугах информация обновляется после 25 мая и 25 сентября.
Также в 2025 отменили лимит для банков на количество выдаваемых льготных кредитов в год, исключили допкомиссии, утвердили гарантии о сохранении ИТ-ипотеки при изменении организационно-правовой формы компании-работодателя.
Где больше всего брали IT-ипотеку:
Московская область;
Татарстан;
Свердловская область;
Новосибирская область;
Краснодарский край.
Начать дискуссию