Налоговые льготы для резидентов преференциальных зон сохранят, но нужно будет выполнить несколько условий

Из-за того, что компании не сдают бухгалтерскую отчетность, государство не может оценить эффективность налоговых льгот. Поэтому преференции сохранят только тем, кто вовремя сдает отчеты.

27 января 2026 года депутаты в окончательном третьем чтении приняли правительственный закон о новых условиях применения налоговых льгот резидентами преференциальных зон.

Льготы смогут применять только компании, которые выполняют инвестиционные обязательства, а также не допускают нарушений при сдаче отчетности.

«В качестве дополнительных условий для получения фискальных льгот предусматривается обязательное выполнение резидентом инвестиционных обязательств по соглашению (договору) об осуществлении деятельности на территории и своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», — сказано в пояснительной записке.

Также отметили, что около 10% участников префрежимов систематически не сдают в налоговые органы бухгалтерскую (финансовую) отчетность или налоговые декларации, а это не позволяет оценить эффективность льгот.

Закон вступит в силу с 1 апреля 2026 года, кроме отдельных положений, которые начнут действовать не ранее одного месяца со дня официального опубликования.