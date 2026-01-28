💳 Лимит на платежные карты не будут привязывать к банку

Лимит на платежные карты для физлиц не должен привязываться к банку, считает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Мне кажется разумным предложение не ограничивать пятью картами в одном банке. Никаких ограничений не должно быть: хочет в одном банке держать все свои карты — на здоровье, пусть будет», — заявил депутат.

Правительственный законопроект об антимошеннических мерах наделяет Центробанк полномочиями устанавливать предельное количество платежных карт, предоставляемых россиянину. Предполагается, что банки будут выдавать не более 5 платежных карт одному клиенту с одновременным общим ограничением – не более 20 карт на человека, если иное количество не определено советом директоров Банка России.

На данный момент окончательного решения по лимиту карт в Госдуме нет, уточнил Аксаков.