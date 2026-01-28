📞 Треть звонков осталась без маркировки даже после изменения законодательства

Чаще всего от маркировки звонков отказываются банки, страховщики, агентства недвижимости.

С 1 сентября 2025 года начали действовать требования к идентификации звонков на мобильные телефоны. Несмотря на это, около трети звонков остаются анонимными: абоненты не видят наименование юрлица, которое хочет с ним связаться.

Подобные вызовы без маркировки проходят в сети крупных операторов из сетей небольших операторов фиксированной связи, которых в России сейчас около 1 тыс. Об этом пишут «Известия».

«Такие звонки, как правило, происходят от компаний из финансовой сферы и небольших операторов связи», — сказали в «Вымпелкоме».

В сети t2 не маркированными остаются 35-40% звонков, их инициаторы — банки и небольшие операторы фиксированной связи, страховые компании и агентства недвижимости.

Организации не хотят подключать «определитель» из-за того, что за услугу нужно платить. По мнению бизнеса, она должна быть бесплатной.

Плата составляет от 0,24 до 0,46 рубля за вызов. Причем не имеет значения, принял ли абонент звонок. Платить нужно за саму попытку дозвониться.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков заявил, что маркировка звонков способна защитить абонентов от спама и мошенников. Они могут сразу понять, стоит ли доверять звонящему, а также отсеять вызовы с незнакомых номеров, чтобы точно принять нужный звонок.