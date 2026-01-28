8119 Обязательное обучение  по охране труда 2 верс моб
🔴 Вебинар: ВЭД-2026 — ОАЭ без двойного налога, техсбор на электронику, новые коды ТН ВЭД →
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров и практических консультаций для бухгалтера на «Клерке» в феврале 2026

Собрали для вас анонсы вебинаров и мастер-классов на февраль 2026 года.

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Мастер-класс и практическая консультация — возможность не только разобраться с нюансами заполнения отчетных форм, но и получить ответы на горячие вопросы от эксперта, задать вопросы по конкретным рабочим ситуациям.

Анонс вебинаров февраля 2025

Не пропустите полезные материалы. Переходите по ссылкам и регистрируйтесь.

Тема вебинара

Дата

Время (мск)

1

Как бухгалтеру перейти в аналитики 1С и зарабатывать от 200+ тыс. руб

3 февраля

15:00

2

Кадры, воинский учет и персональные данные – 2026: практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой

4 февраля

15:00

3

6-НДФЛ за 2025 год: как заполнить без ошибок и успешно пройти камеральную проверку

5 февраля

15:00

4

1С-2026: практическая консультация с экспертом Константином Соболевским

6 февраля

15:00

5

От управленческого учета к стратегическому финансовому моделированию. Консультация с экспертом Ларисой Магафуровой

9 февраля

15:00

6

Маркетплейсы: как работать с АУСН и НДС в 2026 году

10 февраля

11:00

7

Налоговые проверки в 2026 году: топ 5 претензий, опасные схемы и разумные альтернативы

12 февраля

15:00

8

УСН и ПСН в 2026 году: особенности совмещения

17 февраля

11:00

9

Бухучет и налоги — 2026: последние новости и консультация с экспертом Верой Сокуренко

18 февраля

11:00

10

Блокировка счетов по 115-ФЗ. Как работать с расчетным счетом чтобы его не заблокировали

19 февраля

11:00

11

С 1 марта 2026 полная перестройка обучения по пожарной безопасности: что изменилось для ответственного?

25 февраля

11:00

12

УСН-2026 и как сдать декларацию за 2025 год без ошибок

26 февраля

11:00

Ежемесячно на вебинарах мы разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.

Сертификаты, которые подтвердят, что вы просмотрели вебинар и получили новые знания, доступны подписчикам Клерк.Премиум. Все мастер-классы от экспертов бесплатны для подписчиков!

Подписаться

Уже 24 (!) года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум