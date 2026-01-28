💰 Депутаты предлагают установить минимальную почасовую оплату труда

Размер минимальной почасовой оплаты будет не ниже суммы из МРОТ.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и другие депутаты разработали законопроект о введении минимального почасового размера оплаты труда.

Эту величину предлагается устанавливать одновременно с МРОТ.

Авторы инициативы хотят закрепить базовый расчетный механизм, гарантирующий, что минимальный почасовой размер оплаты труда не может быть ниже стоимости часа работы, исчисленной из МРОТ. На новую величину будут распространяться гарантии, действующие для МРОТ, включая обязательства работодателей и бюджетная поддержка.

Порядок определения среднемесячного количества рабочих часов для расчета минимального почасового размера оплаты труда разработает Минтруд.

Из-за замедления экономики и снижения покупательной способности работодатели сокращают расходы. Они стараются уменьшить себестоимость продукции, в том числе за счет снижения затрат на зарплаты. Поэтому нанимают сотрудников на неполный рабочий день. Это позволяет работодателям сократить штат, не теряя при этом в интенсивности и производительности труда.

Если закон примут, он вступит в силу 1 января 2027 года, сообщила «Парламентская газета».

