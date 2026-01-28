Отделаться штрафом больше не удастся — будут дисквалифицировать чиновников за завышенные тарифы ЖКУ

У чиновников больше не будет альтернативы в виде штрафа в 50 тысяч рублей. За нарушение требований ФАС в отношении тарифов на коммуналку их начнут дисквалифицировать.

27 января 2026 года депутаты Госдумы в первом чтении приняли правительственный законопроект, по которому ужесточат ответственность для руководителей региональных тарифных регуляторов.

Сейчас в КоАП предусмотрена дисквалификация чиновников, которые необоснованно завышают плату за жилищно-коммунальные услуги, но чаще всего суды выбирают альтернативное наказание — штраф в 50 тыс. рублей. По мнению кабмина, штраф не останавливает нарушителей.

«В 2025 году ведомство возбудило 182 дела об административном правонарушении в отношении руководителей региональных тарифных регуляторов, сумма начисленных штрафов составила 5,22 млн рублей», — сказано на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Законопроект предусматривает, что у дисквалификации чиновников не будет альтернативы в виде штрафов. Это значит, что за свои просчеты они понесут максимальное наказание. За невыполнение предписаний ФАС срок дисквалификации составит до трех лет.