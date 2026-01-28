Кабмин перечислил критерии для проверки карточек товаров на маркетплейсах

Чтобы допустить товар до продажи, маркетплейсам придется проверять карточки товаров по нескольким пунктам, а также раз в семь дней проводить повторную проверку для актуализации сведений.

26 января 2026 года на портале проектов нормативных актов Правительство опубликовало документ, который обяжет маркетплейсы усиленно проверять карточки товаров.

Оператор цифровой платформы будет обязан проверить информацию о продаже:

товаров, изъятых из оборота;

пестицидов и агрохимикатов, не прошедших госрегистрацию в Реестре пестицидов и агрохимикатов;

биологически активных добавок, не прошедших госрегистрацию специализированной пищевой продукции;

лекарственных препаратов и медицинских изделий, не прошедших регистрацию;

товара, подлежащего обязательному подтверждению соответствия требованиям, без размещения партнером в карточке товара информации о прохождении такого подтверждения соответствия;

товара, подлежащего госрегистрации предлагаемых товаров, без размещения партнером в карточке информации о прохождении такой регистрации;

товара, подлежащего маркировке, без размещения информации о такой маркировке;

товара, подлежащего обязательной маркировке средствами идентификации партнером, не зарегистрированным в ГИС мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

Провести проверку можно с использованием государственных информационных систем. Оператор вправе допустить карточку товара к размещению на посреднической цифровой платформе только в случае соблюдения условий прохождения проверки.

«Если к карточке определенного товара предъявляется два и более требования, проверка считается пройденной, и карточка товара может быть допущена к публикации в случае получения положительного результата проверки в отношении каждого из предъявляемых требований», — сказано в пояснительной записке.

Новый порядок проверки предполагает, что после размещения карточки товаров маркетплейс будет регулярно проверять актуальность информации. Делать это нужно с периодичностью не реже раза в семь дней.

Регламент вступит в силу с 1 октября 2026 года и будет действовать до 1 октября 2032. Карточки товаров, уже размещенные до 01.10.2026, проверят в течение 90 дней с даты вступления в силу постановления.