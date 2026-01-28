Маркетплейсы будут обязаны проверять собственников ПВЗ по новым правилам

Перед тем, как начать сотрудничество с предпринимателями, маркетплейсы должны проверить компанию или ИП по нескольким критериям.

26 января 2026 года Правительство опубликовало проект постановления, по которому операторы цифровой платформы будут должны проверить информацию о партнере, который хочет стать владельцем пункта выдачи заказов (ПВЗ).

Маркетплейсы начнут проверять предпринимателей по следующим критериям:

наличие сведений в ЕГРИП, ЕГРЮЛ, в госреестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц, а также в публичном сервисе проверки статуса плательщика НПД;

проверка партнера в единой информсистеме, которая обеспечивает информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в информсистеме «Цифровая платформа малого и среднего предпринимательства», в иной информсистеме идентификации и аутентификации, которая соответствует требованиям.

Кроме того, маркетплейсы должны проверить сведения в отношении иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юрлицами. Это можно сделать в государственных информационных системах страны регистрации заявителя, доступ к которым возможен с территории РФ.

Постановление вступит в силу с 1 октября 2026 года.