💢 В 2026 году спрос на бухгалтерское сопровождение уже вырос более чем в два раза. Особенно у МСП

Больше всего требуются услуги по ведению налогового учета.

В начале 2026 года россияне чаще интересуются бухгалтерскими услугами, включая ведение учета и консультации по вопросам налогообложения. Всплеск интереса вызван налоговыми изменениями, новыми требования к учету и отчетности.

Об говорится в анализе динамики пользовательского спроса на платформе «Авито Услуги» за период с 1 по 20 января 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Данные есть у «Клерка».

Ведение учета и консультации бухгалтера стали самыми востребованными направлениями.

По данным Авито Услуг, максимальный рост спроса пришелся на услуги по ведению налогового учета: ими интересовались в 2,3 раза чаще, чем годом ранее.

В два раза больше требуются консультации бухгалтера. Обычно пользователям нужны разъяснения по вопросам налогообложения, выбору режима налогообложения, а также при запуске или реорганизации бизнеса.

Также на 92% популярнее стали услуги, связанные с оформлением ПСН. Требуется помощь в заполнении документов и расчетах с учетом параметров региона и вида деятельности.

Спрос на услуги по подготовке и сдаче отчетности по операциям ВЭД вырос на 84%, интерес к услугам по сдаче отчетности в Росстат – на 81%.

Бухгалтерские услуги наиболее востребованы у малого и среднего бизнеса, добавляют эксперты.

Наиболее заметный рост спроса на бухгалтерские услуги наблюдался среди компаний с численностью персонала до 50 человек — на 66% год к году. Компании со штатом до 10 сотрудников интересовались такими услугами на 57% чаще, фирмы с численностью до 100 человек — на 51%.

В компаниях с численностью до 1 000 человек спрос вырос на 27%, а в более крупных организациях — на 12%.

Научим вести бухгалтерский учет на ОСНО и спецрежимах с нуля на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы сможете оказывать сопровождение по ведению отчетности, расчету налогов, работе с кадрами и ЭДО. Мы обновили программу, все уроки соответствуют требованиям налоговой реформы-2026.

Цена со скидкой 70%: 10 900 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.