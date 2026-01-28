📄 СФР изменил формы документов для проверок работодателей

Будут новые формы акта выездной проверки уплаты страховых взносов и решения о несоответствии сведений об основном виде экономической деятельности.

СФР поменял формы решений и актов, применяемых при проверках работодателей в рамках контроля за уплатой взносов на травматизм.

Приказ фонда от 05.11.2025 № 1408 опубликован на портале правовой информации 27 января 2026 года.

Действующие формы решений и актов, применяемых при проверках работодателей, утверждены приказом СФР от 31.05.2023 № 933.

Но с 1 сентября 2025 года убрали норму об обязанности бизнеса ежегодно подтверждать коды ОКВЭД, за исключением юрлиц по месту нахождения их обособленных подразделений.

В связи с этим СФР утвердил новую форму акта выездной проверки правильности исчисления, своевременности и полноты уплаты (перечисления) страховых взносов страхователем, правильности подтверждения им основного вида деятельности.

Также вводится новая форма решения о несоответствии сведений об основном виде деятельности страхователя.

Эти формы документов вступят в силу с 7 февраля 2027 года.