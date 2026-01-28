Многодетным родителям хотят установить продолжительность рабочей недели не более 30 часов

Чтобы у многодетных родителей оставалось больше времени на воспитание детей, депутаты предлагают сократить им продолжительность рабочего времени с 40 до 30 часов в неделю.

28 января 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о дополнительных преференциях многодетным сотрудникам.

Согласно документу, родители трех и более детей будут иметь право на сокращенную продолжительность рабочего времени — не более 30 часов в неделю.

Авторы проекта отмечают, что при полной занятости в 40 часов в неделю у родителей не остается времени на воспитание, обучение и всестороннее развитие своих детей. Не все успевают отводить их на кружки, секции и в другие образовательные и досуговые учреждения.

«Принятие федерального закона позволит обеспечить более благоприятные условия для сочетания трудовой деятельности с семейными обязанностями, повысит качество жизни многодетных семей и будет способствовать достижению целей государственной демографической политики», — сказано в пояснительной записке.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Недавно мы писали, что второму родителю ребенка участника специальной военной операции могут предоставить сокращенную рабочую неделю. Она будет длиться до 32 часов.