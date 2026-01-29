💰 Туристический налог принес бюджету 5,5 млрд рублей в 2025 году

На гостиницы Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Ставропольского и Алтайского краев пришлось 63% поступлений от турналога.

С января по сентябрь 2025 года объем поступлений от туристического налога составил 5,5 млрд рублей.

«Эта сумма уже выше прогноза, который давала ФНС в начале года. Они порядка 5 млрд рублей в прогнозе обозначали», — сказал директор департамента развития туризма Минэкономразвития Георгий Груша.

63% от общей суммы принесли предприниматели из Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Ставропольского и Алтайского краев.

Сейчас около 58% страны платит туристический налог. Его ввели в 2 856 муниципальных образованиях, в которых работает 14,8 тыс. гостиниц и отелей с общим номерным фондом 577 тыс.

В 2025 году средний чек на проживание составил около 3,3 тыс. рублей.