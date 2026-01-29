Верховый суд: слишком много обращений в правоохранительные органы — это злоупотребление правом

Если правоохранительные органы уже провели проверку по жалобе и не нашли оснований для возбуждения уголовного дела, то последующие жалобы будут восприниматься как злоупотребление правом.

ВС РФ решил, что многократные обращения в правоохранительные органы можно рассматривать как злоупотребление правом.

К таком решению ВС пришел, рассматривая дело представителей виноторговой компании, которые обратились в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Из-за внутрикорпоративного конфликта ответчик неоднократно жаловался в правоохранительные органы и в кредитные организации, чтобы дискредитировать компанию. Основные обвинения были в том, что бизнес нарушает законодательство. Об этом сказано на сайте ВС.

Суды нижестоящих инстанций отказали в удовлетворении иска, решив, что подача жалоб — это конституционное право каждого человека.

Однако Верховный суд решил иначе: он отметил, что неоднократные обращения с одинаковыми доводами, по которым уже провели проверки и вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, можно рассматривать как злоупотребление правом.

Подобные действия могут причинить вред, в том числе моральный, поэтому дело пересмотрят.