При превышении лимита на ПСН нужно подать уведомление, даже если пропустили срок

ИП обязан заявить об утрате права на применение патента в течение 10 дней.

ИП получил патент на 2026 год. Но оказалось, что в конце декабря 2025 года превысил лимит в 20 млн рублей. Нужно ли подавать заявление на прекращение патента с 1 января, спросили в чате ФНС. Срок в 10 дней уже пропустили.

ИП обязан заявить в налоговый орган об утрате права на применение ПСН по основаниям, указанным в п. 6 ст. 346.45 НК, в течение 10 календарных дней со дня наступления основания для утраты права на применение ПСН (п. 8 ст. 346.45 НК), напомнили налоговики.

Такой ИП должен подать заявление об утрате права на применение патентной системы налогообложения (КНД 1150025).