Совфед одобрил закон об освобождении от НДФЛ при продаже ценных бумаг

При расчете непрерывного срока 5-летнего владения учтут период, когда инвестор временно передавал свои ценные бумаги по договору займа.

Совфед одобрил закон об изменении условий освобождения от НДФЛ при продаже ценных бумаг, если инвестор владеет ими более пяти лет.

Сейчас, если налоговый резидент РФ продает долю в уставном капитале российской компании, и эти ценные бумаги были его собственностью непрерывно больше пяти лет, то доход от их продажи освобождается от НДФЛ.

По новым правилам при расчете непрерывного срока владения будут учитывать период, когда инвестор временно передавал свои акции по договору займа с брокером или по сделке репо, то есть этот период не будет обнулять срок владения.

Также изменятся условия освобождения от налогообложения доходов от реализации (погашения) ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики.

Льготу распространили на акции, облигации российских организаций и инвестиционные паи, относящиеся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке, если на дату их реализации, а также в течение не менее 365 последовательных календарных дней они были ценными бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики.

Сейчас для признания бумаг высокотехнологичными капитализация эмитента не должна превышать 75 млрд рублей в первую неделю торгов. Но такая капитализация определяется в течение первой недели организованных торгов, что исключает возможность отнесения акций к этой категории непосредственно при проведении их первоначального публичного предложения, указали авторы закона.

То есть инвесторы, приобретающие ценные бумаги в ходе первоначального публичного предложения, не могут воспользоваться налоговой льготой. Такая возможность есть только у других инвесторов – которые покупают эти же ценные бумаги позднее, после включения биржей ценных бумаг в категорию высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования и будет касаться доходов, полученных начиная с 1 января 2026 года.