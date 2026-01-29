❔ Как платить НДС, если ИП на УСН освобожден от налога

Если при освобождении от НДС добровольно выделили налог – платить нужно полной суммой по итогам налогового периода.

Налоговики в чате ФНС объяснили, как оплачивать НДС, если сумму налога выделили добровольно.

ИП на УСН добровольно выделяет НДС. Как платить налог после сдачи декларации: сразу всю сумму или по 1/3, спросил предприниматель.

Уплата производится по итогам каждого налогового периода не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 4 ст. 174 НК).

Платить нужно в полном объеме, без разбивки на 1/3, пояснили представители ФНС.

