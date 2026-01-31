Налоговая: наличие актуального адреса в ФИАС важно для каждого собственника имущества

Актуальный адрес в Федеральной информационной адресной системе важен в том числе для начисления имущественных налогов.

ГАР (Государственный адресный реестр) — это базовый государственный и единственный легитимный источник сведений об адресах на территории России, а федеральная информационная адресная система (ФИАС) помогает формировать, вести и использовать ГАР.

Наличие актуального адреса в ФИАС важно для каждого собственника имущества, объясняет УФНС. Потому что именно им пользуются все органы госвласти, органы местного самоуправления, граждане, бизнес, экстренные службы, службы почтовой связи, оказания услуг ЖКХ, сервисов доставки.

Адрес также обязателен на маркетплейсах, в клиентских базах данных, при начислении имущественных налогов, регистрации прав собственности, регистрации бизнеса и во многих других сферах.

В ФИАС можно проверить корректность нахождения объекта, а также в случае обнаружения недостоверных сведений или их отсутствия (например, нет кадастрового номера) направить заявку на присвоение верного адреса объектам недвижимости: здание или сооружение (в т. ч. строительство которого не завершено);

земельный участок;

помещение;

машино-место.

Найти нужный объект в ФИАС может каждый желающий. Это бесплатно и без регистрации, но нужно знать хотя бы некоторые данные об объекте.

Сделать это можно на сайте ФНС в разделе «Все сервисы» - «Сведения из реестров» - «Федеральная информационная адресная система».