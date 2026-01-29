Какая ставка НДС в январе 2026 к услугам, оказанным в декабре 2025 года

Налоговики уточнили, какая ставка НДС применяется с 2026 года.

В чат ФНС обратились за консультацией: счет за коммунальные услуги за декабрь 2025 компания выставляет в январе 2026 года, выручку провели январскую, какую ставку НДС надо применять.

В соответствии с п. 1 ст. 167 НК моментом определения налоговой базы по НДС, если иное не предусмотрено пунктами 3, 7-11, 13-15 ст. 167 НК, является наиболее ранняя из следующих дат:

день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;

день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров.

В соответствии с п. 13 ст. 25 Федерального закона № 425-ФЗ положения абз. третьего п. 4 ст. 158, п. 3 ст. 164, абз. третьего п. 9 ст. 165, п. 5 ст. 174.2 и п. 3 ст. 174.3 НК применяются в отношении товаров, переданных начиная с 1 января 2026 года.

То есть налогообложение товаров и услуг, реализуемых начиная с 1 января 2026 года, производится по налоговой ставке НДС в размере 22%, пояснили налоговики.

Разъяснения по этому вопросу есть в письмах ФНС от 29.12.2025 № СД-4-3/11802@ и от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@.

