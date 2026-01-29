🙅 Восемь из десяти заемщиков получают отказ в кредитах

Из-за ограничений по кредитованию заемщиков с высокой долговой нагрузкой банки стали выдавать меньше займов. По потребительским кредитам доля одобрения минимальная — 17-18%.

В конце 2025 года получить кредит стало крайне сложно: банки отклоняют до 83% заявок.

Доля одобрений по потребительским кредитам упала до минимального значения в 17-18%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Процент отказов по автокредитам доходил до 84%. С ипотекой ситуация лучше, но банки одобрили только 35% заявок, тогда как летом 2025 года больше 50%.

Основная причина отказов — макропруденциальные лимиты (МПЛ), из-за которых банки ограничивают выдачу займов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Например, Центробанк запрещает выдавать более 5% автокредитов клиентам, которые и так тратят 80% дохода на погашение догов.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что заемщиков с хорошей кредитной историей вернуть на рынок не так уж и просто — одного снижения ставок недостаточно.

Число одобрений будет расти при снижении инфляции. Банки вернутся к уверенной работе в ситуации экономической стабильности, когда ключевая ставка будет ниже 12-14%, считает финансовый эксперт Федор Сидоров.