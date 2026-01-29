Набиуллина просит отсрочить переход банков к электронному межведомственному взаимодействию
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина просит Правительство перенести срок перехода банков на систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Сейчас это запланировано на 1 апреля 2026 года, но отсрочка позволит поменять работу только к концу 2026 года.
Перенос срока нужен для того, чтобы процесс перехода на электронное взаимодействие был бесшовным. Иначе кредитным организациям придется вручную заполнять сведения о клиентах. Об этом пишут «Ведомости».
С 1 апреля 2026 года Минцифры начнет требовать от банков использовать только СМЭВ для получения согласий пользователей на доступ к сервисам через цифровой профиль. Пока что участники рынка для запроса к цифровому профилю используют простой канал программного интерфейса (Rest API).
