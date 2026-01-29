Набиуллина просит отсрочить переход банков к электронному межведомственному взаимодействию

Чтобы переход к электронному взаимодействию был бесшовным, банкам нужно время на перенастройку своих систем до конца 2026 года.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина просит Правительство перенести срок перехода банков на систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Сейчас это запланировано на 1 апреля 2026 года, но отсрочка позволит поменять работу только к концу 2026 года.

Перенос срока нужен для того, чтобы процесс перехода на электронное взаимодействие был бесшовным. Иначе кредитным организациям придется вручную заполнять сведения о клиентах. Об этом пишут «Ведомости».

С 1 апреля 2026 года Минцифры начнет требовать от банков использовать только СМЭВ для получения согласий пользователей на доступ к сервисам через цифровой профиль. Пока что участники рынка для запроса к цифровому профилю используют простой канал программного интерфейса (Rest API).