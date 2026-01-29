👍 Протезирование зубов планируют включить в ОМС для предпенсионеров

28 января 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому у россиян предпенсионного возраста появится право на бесплатное протезирование зубов.

Ожидается, что услуга по протезированию зубов войдет в программу ОМС. Пока что получить бесплатное протезирование можно только в рамках социальных программ для отдельных льготных категорий граждан. Такие льготы зависят от решений субъектов РФ или ведомственных нормативных актов.

«Принятие законопроекта является необходимым для обеспечения граждан пенсионного и предпенсионного возраста жизненно важными медицинскими услугами», — сказано в пояснительной записке.

Изменения в законодательстве позволят установить единый социальный стандарт по всей стране.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.