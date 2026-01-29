​8121 КПК Общ м
🔴 Вебинар: Как бухгалтеру перейти в аналитики 1С и зарабатывать от 200+ тыс. руб →
Учет в медицине

👍 Протезирование зубов планируют включить в ОМС для предпенсионеров

Россиянам предпенсионного возраста хотят дать возможность получить бесплатное протезирование зубов.

28 января 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому у россиян предпенсионного возраста появится право на бесплатное протезирование зубов.

Ожидается, что услуга по протезированию зубов войдет в программу ОМС. Пока что получить бесплатное протезирование можно только в рамках социальных программ для отдельных льготных категорий граждан. Такие льготы зависят от решений субъектов РФ или ведомственных нормативных актов.

 «Принятие законопроекта является необходимым для обеспечения граждан пенсионного и предпенсионного возраста жизненно важными медицинскими услугами», — сказано в пояснительной записке.

Изменения в законодательстве позволят установить единый социальный стандарт по всей стране.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.

Автор

Контур
Налоговые изменения 2026

Что нужно знать бухгалтеру про налоговую реформу 2026

Налоговая реформа 2026 уже получила статус самой масштабной за 20 лет, и это не преувеличение: бизнес ждут фундаментальные изменения, которые затронут практически всех. Среди наиболее обсуждаемых нововведений — рост ставки НДС и снижение порога для уплаты НДС на УСН. Рассказываем об этих и других ключевых изменениях предстоящей налоговой реформы.

Что нужно знать бухгалтеру про налоговую реформу 2026

Комментарии

2
  • п
    понаехавший Тут

    Остановитесь... Уже тошно читать о всех предвыборных "инициативах" депутатов ... Языком они чисто метут, а сами проголосовали за минимальную пенсию в 14 287,49 руб. ... Хочешь из нее за ЖКУ плати, хочешь за продукты, хочешь за лекарства, а протезирование обещают бесплатное ...

  • Жанна

    можно представить себе качество этого бесплатного протезирования, даже если оно вдруг и будет...

ГлавнаяПремиум