👍 Протезирование зубов планируют включить в ОМС для предпенсионеров
28 января 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому у россиян предпенсионного возраста появится право на бесплатное протезирование зубов.
Ожидается, что услуга по протезированию зубов войдет в программу ОМС. Пока что получить бесплатное протезирование можно только в рамках социальных программ для отдельных льготных категорий граждан. Такие льготы зависят от решений субъектов РФ или ведомственных нормативных актов.
«Принятие законопроекта является необходимым для обеспечения граждан пенсионного и предпенсионного возраста жизненно важными медицинскими услугами», — сказано в пояснительной записке.
Изменения в законодательстве позволят установить единый социальный стандарт по всей стране.
Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.
Остановитесь... Уже тошно читать о всех предвыборных "инициативах" депутатов ... Языком они чисто метут, а сами проголосовали за минимальную пенсию в 14 287,49 руб. ... Хочешь из нее за ЖКУ плати, хочешь за продукты, хочешь за лекарства, а протезирование обещают бесплатное ...
можно представить себе качество этого бесплатного протезирования, даже если оно вдруг и будет...