При увеличении уставного капитала ООО или АО не всегда нужно платить налог на прибыль

Если при увеличении уставного капитала номинальная стоимость доли участника возрастает, а доля в обществе не меняется – налог на прибыль не платят.

В письме от 19.11.2025 № 03-03-06/2/111582 Минфин разъяснил порядок налогообложения при увеличении уставного капитала ООО и АО.

Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, перечислены в ст. 251 НК, и это исчерпывающий перечень.

Согласно подп. 15 п. 1 ст. 251 НК, не учитывают для налога на прибыль доходы в виде:

стоимости дополнительно полученных организацией-акционером акций, распределенных между акционерами по решению общего собрания пропорционально количеству принадлежащих им акций;

разницы между номинальной стоимостью новых и первоначальных акций (долей), полученных взамен при увеличении уставного капитала без изменения доли участия акционера.

То есть при увеличении уставного капитала ООО (АО) увеличение номинальной стоимости доли участия при сохранении размера самой доли участника не учитывается в целях налогообложения прибыли, указало ведомство.

