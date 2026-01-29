8123 КПП ОСНО моб
🔴 Вебинар: Как бухгалтеру перейти в аналитики 1С и зарабатывать от 200+ тыс. руб →
Налог на имущество организаций

В перечнях для налогообложения по кадастровой стоимости будут новые сведения, а срок формирования продлили до 1 марта

ФНС изменила состав сведений перечня торгово-офисной недвижимости, облагаемой налогом на имущество из кадастровой стоимости.

В состав сведений, подлежащих включению в ежегодные перечни объектов торгово-офисной недвижимости организаций, облагаемых налогом на имущество исходя из кадастровой стоимости, внесены изменения.

Приказ ФНС от от 10.12.2025 № ЕД-7-21/1071@  опубликован на портале правовой информации 23 января 2026 года.

Такие перечни формируют исполнительные власти субъектов РФ. Теперь там могут быть сведения о единых недвижимых комплексах, в состав которых входит хотя бы одно нежилое здание (строение, сооружение), отвечающее условиям (подп. 3-5 ст. 378.2 НК) отнесения к административно-деловым или торговым центрам.

Также продлен предельный срок ежегодного формирования этих перечней. С 2026 года они могут формироваться, направляться в налоговые по субъектам РФ и размещаться на официальных сайтах уполномоченных органов или субъектов РФ до 1 марта текущего налогового периода (было – до 1 января, уточняет ФНС).

Уполномоченный орган в течение пяти дней со дня внесения изменений в перечень направляет сведения в электронной форме в налоговую и размещает их на своем официальном сайте или на официальном сайте субъекта РФ.

Разъяснения по срокам формирования перечней на 2026 год и внесения в них изменений есть в письмах ФНС от 24.11.2025 № БС-4-21/10512@ и 24.12.2025 № БС-4-21/11622@, добавили налоговики.

Автор

ТРИО
Автоматизация учета

5 предпосылок к автоматизации бизнеса: когда откладывать точно не получится

Компания может успешно работать годами, но в какой-то момент привычные процессы перестают справляться с нагрузкой. В таких ситуациях автоматизация на 1С перестает быть опцией «на будущее» и превращается в необходимость. Рассказываем о пяти ключевых предпосылках, когда откладывать внедрение точно не получится.

5 предпосылок к автоматизации бизнеса: когда откладывать точно не получится

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум