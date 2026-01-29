В перечнях для налогообложения по кадастровой стоимости будут новые сведения, а срок формирования продлили до 1 марта

В состав сведений, подлежащих включению в ежегодные перечни объектов торгово-офисной недвижимости организаций, облагаемых налогом на имущество исходя из кадастровой стоимости, внесены изменения.

Приказ ФНС от от 10.12.2025 № ЕД-7-21/1071@ опубликован на портале правовой информации 23 января 2026 года.

Такие перечни формируют исполнительные власти субъектов РФ. Теперь там могут быть сведения о единых недвижимых комплексах, в состав которых входит хотя бы одно нежилое здание (строение, сооружение), отвечающее условиям (подп. 3-5 ст. 378.2 НК) отнесения к административно-деловым или торговым центрам.

Также продлен предельный срок ежегодного формирования этих перечней. С 2026 года они могут формироваться, направляться в налоговые по субъектам РФ и размещаться на официальных сайтах уполномоченных органов или субъектов РФ до 1 марта текущего налогового периода (было – до 1 января, уточняет ФНС).

Уполномоченный орган в течение пяти дней со дня внесения изменений в перечень направляет сведения в электронной форме в налоговую и размещает их на своем официальном сайте или на официальном сайте субъекта РФ.

Разъяснения по срокам формирования перечней на 2026 год и внесения в них изменений есть в письмах ФНС от 24.11.2025 № БС-4-21/10512@ и 24.12.2025 № БС-4-21/11622@, добавили налоговики.