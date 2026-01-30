Депутат предлагает ввести гарантированную сумму выплат за наставничество

Депутаты от КПРФ предлагают установить минимальный размер выплат за наставничество – не меньше одной четвертой федерального МРОТ.

Законопроект направлен на отзыв в кабмин.

«Задачей законопроекта является законодательное закрепление минимального размера выплат за наставничество в размере не меньше одной четвертой минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом», — указали авторы инициативы.

Депутат Георгий Камнев отметил, что наставничество – это важнейший инструмент развития кадрового потенциала организаций и экономики страны в целом. Специалистам с дипломами, но без опыта, нужен пример настоящих профессионалов, которые могут на практике показать и научить тому, о чем не расскажут в учебном заведении.

«Когда опытного работника, например, на заводе просят взять на себя наставничество новичков, он прекрасно понимает – свои силы, энергию, навыки, время он потратит не на выполнение собственных KPI, за что мог бы получить премию, а на обучение неопытных коллег. А если он очень хороший работник с большим стажем и высокой результативностью, то как наставник он вообще бесценен», — уверен депутат.

Сейчас за наставничество ст. 351.8 ТК предусмотрена обязательная оплата.