Названы топ-7 профессий, которые появились благодаря ИИ

Специалисты по работе с нейросетями могут зарабатывать более 300 тыс. рублей.

Развитие ИИ привело к возникновению новых специализаций на рынке труда.

Эксперты hh.ru выделили семь новых профессий, функционал которых напрямую связан с нейросетями, анализ есть у «Клерка».

Это специальности, связанные с развитием самих нейросетей и те, кто помогает остальному персоналу работать с ИИ.

Топ-7 профессий:

Профессия Функции Предлагаемая зарплата, руб. MI-инженер (специалист по машинному обучению) Разработка и подбор алгоритмов, обучение, тестирование и оптимизация моделей 184-345 тыс. AI-тренер Обучение нейросетевых моделей, «тренировка» их давать корректные ответы на запросы пользователей, только анализ и фактчекинг, написание грамотных эталонных текстов — образцов для нейросети. Востребованы AI-тренеры с узкой специализаций — например, разбирающиеся в юриспруденции, литературе, программировании, медицине и в других сферах. 104 тыс. Prompt-инженер Составление сложных текстовых запросов к ИИ. Написание и оптимизация промптов, инструкций и команд для генерации качественных ответов от нейросетей. Востребованы также специалисты с узкой экспертизой (кибербезопасность). 60-90 тыс. Нейрокреатор (AI-художник, AI-иллюстратор, AI-дизайнер) Эксперт по генерации визуального контента при помощи нейросетей и его доработке. Работа как с видеоформатами, так и со статичными изображениями. Есть и узконаправленные вакансии, например, связанные исключительно с 2D-графикой 30-100 тыс. AI-инженер Проектирование, разработка и тестирование ИИ-моделей. Создание и поддержка жизненного цикла решений на базе ИИ под различные потребности компаний. 220 тыс. Архитектор AI-решений Создание и развитие всей архитектуры платформ ИИ (структура, схемы связей, типы вычисления и пр.). Может потребоваться самый разный опыт и навыки — от непосредственно разработки архитектуры и знания профильного программного обеспечения до понимания принципов работы дата-центров. 100-150 тыс. ИИ-фасилитатор Помощь командам научиться эффективно применять нейросети в работе. Обучение сотрудников, настройка сценариев, помощь в выявлении задач, которые могут решаться с помощью ИИ, мониторинг рынка ИИ-инструментов. 100-170 тыс.

«Многие профессии, связанные с искусственным интеллектом, пока находятся на стадии формирования: конкретные навыки за ними еще не закреплены, а границы размыты», — считает директор по исследованиям hh Мария Игнатова.

Например, обязанности AI-инженера и AI-архитектора могут пересекаться и даже дублировать друг друга. У некоторых компаний появилась потребность в специалистах, которые помогают отладить взаимодействие с нейросетями, добавила эксперт.

