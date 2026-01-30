Названы топ-7 профессий, которые появились благодаря ИИ
Развитие ИИ привело к возникновению новых специализаций на рынке труда.
Эксперты hh.ru выделили семь новых профессий, функционал которых напрямую связан с нейросетями, анализ есть у «Клерка».
Это специальности, связанные с развитием самих нейросетей и те, кто помогает остальному персоналу работать с ИИ.
Топ-7 профессий:
Профессия
Функции
Предлагаемая зарплата, руб.
MI-инженер (специалист по машинному обучению)
Разработка и подбор алгоритмов, обучение, тестирование и оптимизация моделей
184-345 тыс.
AI-тренер
Обучение нейросетевых моделей, «тренировка» их давать корректные ответы на запросы пользователей, только анализ и фактчекинг, написание грамотных эталонных текстов — образцов для нейросети.
Востребованы AI-тренеры с узкой специализаций — например, разбирающиеся в юриспруденции, литературе, программировании, медицине и в других сферах.
104 тыс.
Prompt-инженер
Составление сложных текстовых запросов к ИИ. Написание и оптимизация промптов, инструкций и команд для генерации качественных ответов от нейросетей.
Востребованы также специалисты с узкой экспертизой (кибербезопасность).
60-90 тыс.
Нейрокреатор (AI-художник, AI-иллюстратор, AI-дизайнер)
Эксперт по генерации визуального контента при помощи нейросетей и его доработке. Работа как с видеоформатами, так и со статичными изображениями.
Есть и узконаправленные вакансии, например, связанные исключительно с 2D-графикой
30-100 тыс.
AI-инженер
Проектирование, разработка и тестирование ИИ-моделей. Создание и поддержка жизненного цикла решений на базе ИИ под различные потребности компаний.
220 тыс.
Архитектор AI-решений
Создание и развитие всей архитектуры платформ ИИ (структура, схемы связей, типы вычисления и пр.).
Может потребоваться самый разный опыт и навыки — от непосредственно разработки архитектуры и знания профильного программного обеспечения до понимания принципов работы дата-центров.
100-150 тыс.
ИИ-фасилитатор
Помощь командам научиться эффективно применять нейросети в работе. Обучение сотрудников, настройка сценариев, помощь в выявлении задач, которые могут решаться с помощью ИИ, мониторинг рынка ИИ-инструментов.
100-170 тыс.
«Многие профессии, связанные с искусственным интеллектом, пока находятся на стадии формирования: конкретные навыки за ними еще не закреплены, а границы размыты», — считает директор по исследованиям hh Мария Игнатова.
Например, обязанности AI-инженера и AI-архитектора могут пересекаться и даже дублировать друг друга. У некоторых компаний появилась потребность в специалистах, которые помогают отладить взаимодействие с нейросетями, добавила эксперт.
Подробнее о том, как нанимать работников и заключать трудовые договоры, расскажем на курсе профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи». Вы научитесь вести трудовые книжки, начислять премии, предоставлять отгулы и работать с персданными.
Цена курса со скидкой 73%: 8 900 ₽ вместо 33 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Начать дискуссию