Эксперт: Центробанк не снизит ключевую ставку сразу на 1-2%

На ближайшем заседании ЦБ может оставить ключевую ставку без изменений. Она будет 16% годовых.

Основатель Института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак считает маловероятным сценарий снижения ключевой ставки на 100-200 базисных пунктов.

Российская экономика только на пороге изменений, инфляция постепенно снижается, поэтому Центробанк не пойдет на кардинальные изменения ключевой ставки.

«Рост ВВП слаб, но не критичен; кредитная активность умеренная. Понятно, почему ЦБ стремится избегать резких движений, чтобы не "разворошить" инфляционные ожидания», — сказал Алексей Примак.

Эксперт полагает, что на ближайшем заседании 13 февраля 2026 года регулятор оставит ключевую ставку без изменений — 16% годовых. В лучшем случае ставку снизят на 25-50 базисных пунктов.

Слишком быстрое снижение ставки может создать риск ускоренного роста цен.

