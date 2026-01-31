❕ В декларации 3-НДФЛ важно правильно указать ее номер

При продолжении получения налогового вычета по НДФЛ, то есть при подаче формы 3-НДФЛ каждый год, ее номер будет все равно ноль.

Для заполнения первичной декларации в разделе «Получить вычет» личного кабинета налогоплательщика необходимо выбрать вид вычета, отчетный год, поставить отметку «Подаю первичную декларацию» и заполнить необходимые графы. Номер декларации будет 0.

Налоговики обратили внимание, что при ежегодной подаче 3-НДФЛ для продолжения получения вычета тоже следует указывать номер первичной декларации – «0».

Если нужно внести изменения в ранее поданную в текущем году декларацию, следует указать номер корректировки, соответствующий порядковому номеру уточненной декларации — 1, 2, 3 и так далее.