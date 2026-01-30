У ВТБ появился автоплатеж налогов для самозанятых

Самозанятые клиенты ВТБ смогут привязать счет для автоматической уплаты налога на профессиональный доход. Деньги будут списываться каждое 14-е число.

ВТБ в личном кабинете запустил бесплатную функцию уплаты налога на профессиональный доход (НПД). Клиентам больше не нужно контролировать сроки — платеж полностью автоматизирован.

Подключить автоплатеж можно в веб-версии ВТБ Онлайн. В личном кабинете самозанятого нужно перейти в раздел «Мои налоги», подключить автоплатеж, указать счет для списания денег и подтвердить это кодом из СМС.

«При получении квитанции на уплату налога от ФНС средства автоматически списываются с указанного счета 14-го числа месяца, следующего за отчетным», — сказано на сайте банка.

В любой момент можно изменить счет списания, пропустить платеж или отключить автоматическое писание. Если средств будет недостаточно, система предупредит об этом, чтобы самозанятый не забыл уплатить налог вручную.

В 2025 году самозанятые клиенты ВТБ зарегистрировали доход на сумму более 15,8 млрд рублей.

