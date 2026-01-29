Мишустин: пособие по рождению ребенка увеличится до 28,5 тысяч рублей

Материнский капитал на первого ребенка увеличится до 730 тысяч рублей, а на второго и последующих — до 963 тысяч.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что пособие по рождению ребенка вырастет до 28,5 тыс. рублей.

Кроме того, до 76,5 тыс. рублей вырастут выплаты женщинам, которые удостоены звания «Мать-героиня», а материнский капитал на первого ребенка будет 730 тыс.

«В текущем году почти до 730 тыс. вырастет сумма материнского капитала на первого ребенка и до 963 тыс. — на второго и последующих детей», — сказал Михаил Мишустин.

Также он добавил, что повышение выплат затронет как новые сертификаты, так и остатки неиспользованных средств на сертификатах маткапитала, выданных ранее.