Мишустин: пособие по рождению ребенка увеличится до 28,5 тысяч рублей
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что пособие по рождению ребенка вырастет до 28,5 тыс. рублей.
Кроме того, до 76,5 тыс. рублей вырастут выплаты женщинам, которые удостоены звания «Мать-героиня», а материнский капитал на первого ребенка будет 730 тыс.
«В текущем году почти до 730 тыс. вырастет сумма материнского капитала на первого ребенка и до 963 тыс. — на второго и последующих детей», — сказал Михаил Мишустин.
Также он добавил, что повышение выплат затронет как новые сертификаты, так и остатки неиспользованных средств на сертификатах маткапитала, выданных ранее.
