Новинки в Клерк.Консультациях: как исправить ошибочное внесение денег на счет ИП и многое другое

Что нужно делать, чтобы ФНС не признала якобы доход ИП и не увидела схемы.

В Клерк.Консультациях свежие комментарии и советы от экспертов. Разобрали такую проблему: ИП внес наличные в банк на свой расчетный счет с назначением платежа «торговая выручка», но это были деньги не ИП, а выручка ООО, где этот же человек директор. Ошибка чисто техническая, но у нее могут быть последствия.

Для ФНС это выглядит так:

  • у ИП появилась наличная выручка;

  • выручка зашла на расчетный счет;

  • значит, есть доход → налоговая база → налоги.

Эксперт Надежда Камышева советует поступать в этой ситуации следующим образом:

  1. Если у ИП есть наличная выручка, то лучше оставить так, как есть.

  2. В любом случае нельзя переводить сумму на счет ООО. И так могут заподозрить в дроблении бизнеса, а тут еще и деньги путают.

  3. Надо снимать со счета, а потом уже вносить деньги на счет ООО как выручку.

  4. Будут вопросы от налоговой — объяснить, что ИП вносил собственные средства и ошибся при заполнении документа в банке.

Автор

Ольга Ульянова
