Депутаты хотят повысить максимальный размер социальных вычетов более чем в 2 раза

Общий лимит для социальных налоговых вычетов по НДФЛ планируют поднять со 150 до 360 тысяч рублей.

В Госдуму внесли законопроект, по которому предельная сумма социальных налоговых вычетов вырастет со 150 до 360 тыс. рублей. Кроме того, депутаты разрешат получать вычет за отдых детей.

«Пределы вычетов должны расти, а их направления — расширяться. И что, если не детское здоровье — один из самых дорогих во всех смыслах приоритетов? Цены и налоги растут, пора и соцвычетам их догонять», — сказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Социальный вычет позволяет вернуть НДФЛ с расходов на лечение, обучение, спорт, пенсионные и страховые взносы, а также на благотворительность. Сейчас общий лимит составляет 150 тыс. рублей в год на одного человека.

Если проект примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года.