ЛДПР предлагает ввести НДС для конкурентов российских производителей

Чтобы помочь развиваться российской легкой промышленности, депутат предлагает облагать НДС иностранные товары, если у них есть отечественные аналоги.

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установит НДС на импортные товары, у которых есть российские аналоги.

Ожидается, что НДС будут платить при ввозе иностранных товаров из сферы легкой промышленности, которые продаются в том числе на маркетплейсах.

«Отечественные производители платят НДС, несут более высокие издержки по кредитам, энергии, логистике, а импорт, в том числе массово заходящий через маркетплейсы, зачастую оказывается в привилегированном положении, не платя ни НДС, ни пошлин», — сказал Леонид Слуцкий.

Депутат выступает за то, чтобы товары, которые не производятся в России, ввозили без пошлин и лишней налоговой нагрузки. Это позволит не разгонять себестоимость. Тогда как импортные товары с российскими аналогами должны участвовать в налоговой системе и платить НДС.