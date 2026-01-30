❗ ФНС уточнила, как заполнять персонифицированные сведения по взносам за директора с 2026 года
С 2026 года на руководителей всех компаний начисляют страховые взносы.
Налогоплательщики спрашивают, как при этом заполнять отчетность.
В 6-НДФЛ будет фактически выплаченный доход. Но указывать ли сумму МРОТ в персонифицированных сведениях, если гендиректор/директор не получают зарплату фактически, спросили в чате ФНС.
«В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 421 НК, не менее величины МРОТ в отчетности по страховым взносам необходимо указывать не только базу, но и сумму выплат», — ответили налоговики.
Таким образом, в строке 070 персонифицированных сведений сумма выплат должна быть не менее МРОТ.
В 6-НДФЛ доход не показываем, в РСВ сумму начислений показываем. Все как всегда просто, понятно и логично. В ответах на требования так и пишем -получены разъяснения в телеграмм-канале.