❗ ФНС уточнила, как заполнять персонифицированные сведения по взносам за директора с 2026 года

В отчетности по страховым взносам пишут и базу, и сумму выплат.

С 2026 года на руководителей всех компаний начисляют страховые взносы.

Налогоплательщики спрашивают, как при этом заполнять отчетность.

В 6-НДФЛ будет фактически выплаченный доход. Но указывать ли сумму МРОТ в персонифицированных сведениях, если гендиректор/директор не получают зарплату фактически, спросили в чате ФНС.

«В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 421 НК, не менее величины МРОТ в отчетности по страховым взносам необходимо указывать не только базу, но и сумму выплат», — ответили налоговики.

Таким образом, в строке 070 персонифицированных сведений сумма выплат должна быть не менее МРОТ.

