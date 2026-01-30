Нужно ли платить НДС компаниям и ИП, созданным в 2026 году: пример от ФНС

Пока доход не превысит лимит в 20 млн, новые ИП и юрлица не платят НДС.

Если доходы ИП и компаний на УСН, созданных в 2026 году, не превысили в 2026 году 20 млн рублей, они не обязаны платить НДС.

Такие пояснения дала ФНС в Методических рекомендациях по НДС для УСН 2026.

Если же их доходы превысили в 2026 году 20 млн, но не превысили 490,5 (450 х 1,090) млн рублей, то с 1 числа следующего месяца после превышения лимита придется рассчитывать и платить НДС.

Пример Компания создана в феврале 2026 года. В мае 2026 доходы с даты создания организации превысили 20 млн рублей и составили 25 млн. Соответственно, с февраля по май 2026 налогоплательщик не исчисляет и не уплачивает НДС в бюджет. А по операциям с 1 июня 2026 года он должен начать его платить.

Первую декларацию по НДС нужно будет подать за II квартал 2026 года. В нее включают в том числе сведения из книги покупок и книги продаж.

Аналогичный подход — ко вновь созданным организациям и ИП в 2027, 2028 году и т. д.

