АУСН

ФНС объяснила, кто налоговый агент по НДФЛ на АУСН – банк или фирма

При автоУСН обязанности налогового агента исполняет работодатель.

Налоговики разъяснили, кто исполняет обязанности налогового агента при АУСН.

Налогоплательщик описал ситуацию: в личном кабинете формируют уведомление о переходе на АУСН, при выборе банка система автоматически проставляет галки в графе «Согласие на выдачу банкам права на получение информации, связанной с исчислением налога».

Значит ли это, что ООО дает согласие, что банк будет налоговые агентом, и можно ли после этого самим вносить данные в личном кабинете для расчета налога, спросили в чате ФНС.

«Банк не является налоговым агентом, обязанности налогового агента исполняет налогоплательщик – работодатель. Исчисление НДФЛ осуществляется уполномоченным банком при получении от налогоплательщика (налогового агента) сведений, установленных п. 1 ч. 6 ст. 17 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ», — ответили налоговики.

При этом работодатель может отправлять сведения о выплатах доходов сотрудникам и НДФЛ не через банк, а через Личный кабинет автоУСН.

Об особенностях работы на АУСН с 2026 года читайте и спрашивайте на форуме «Клерка».

