При освобождении от НДС нулевую декларацию подавать не нужно

Если не выставляли счета-факты с НДС и не исполняли обязанности налогового агента – НДС-декларацию не представляют.

Если налогоплательщик применяет освобождение от НДС – представлять нулевые декларации по НДС не требуется, сообщает региональное УФНС.

Согласно п. 4 ст. 145 НК, организации, использовавшие в течение 12 календарных месяцев освобождение от НДС, по истечении периода представляют в налоговую документы, подтверждающие, что во время освобождения сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за каждые три месяца в совокупности не превышала 2 млн рублей.

Если компании применяли освобождение по ст. 145 НК, и в этот период не выставляли счета-фактуры с выделенной суммой НДС и не были налоговыми агентами по НДС – декларацию НДС в налоговую по месту своего учета отправлять не нужно — п. 5 ст. 174 НК.

