8127 Главбух на УСН моб
🔴 Вебинар: Как бухгалтеру перейти в аналитики 1С и зарабатывать от 200+ тыс. руб →
Нейросети и ИИ

ИИ Алиса проанализировала, что спрашивали в поиске Яндекса про финансовые продукты в 2025 году

Как показал анализ Алисы AI, большинство поисковых запросов россиян в 2025 году было связано с кредитными продуктами, рефинансированием и ипотекой.

В 2025 году около 47% всех финансовых обращений к Поиску Яндекса были связаны с выбором финпродуктов.

Пользователи хотели сравнить условия сервисов, уточнить параметры и подобрать конкретные решения для повседневных и долгосрочных задач. Чаще всего искали информацию о кредитах, ипотеке и продуктах для бизнеса. Об этом сказано в исследовании Яндекса, результаты есть в распоряжении «Клерка».

31% всех поисковых запросов по финансовой тематике составили кредитные продукты. Пик активности был в последнем квартале 2025 года, когда интерес к ипотеке вырос в два раза из-за снижения ключевой ставки и корректировки условий по льготным программам.

Также пользователи интересовались условиями рефинансирования и оформления кредитов без первоначальных взносов.

6% обращений связаны с поиском финансовых продуктов для бизнеса. В основном россияне хотели найти банк для открытия расчетного счета ИП.

На запросы о вкладах пришлось 5% обращений. Пользователи сравнивали процентные ставки, чтобы получить наивысшую доходность, а также уточняли принцип работы накопительных счетов и программ долгосрочных сбережений.

Автор

Контур
Право

Как компаниям проводить сделки с недвижимостью по новым правилам

Сделки с недвижимостью постепенно переходят в «цифру» — для организаций действует электронная подача документов в Росреестр. Правила отразились на работе компаний, которые ведут клиентов. С 1 марта 2025 года вступили в силу и другие требования — по межеванию земельных участков, регистрации первичного права собственности, стандартам отделки застройщиков.  

Как компаниям проводить сделки с недвижимостью по новым правилам

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум