❗ Охрана труда — почему это не формальность даже в офисе. Выпуск № 15 подкаста «Налоговое утро»
Штрафы за нарушения по охране труда указаны в статье 5.27.1 КоАП. От мелких 2-5 тысяч до значительных — 150 000 рублей за невыдачу СИЗ, и до приостановления деятельности. Кроме того, даже на предприятии, где казалось бы получить травму сложно, может произойти несчастный случай, что говорить про производство.
В выпуске № 15 обсудили, почему нельзя формально подходить к созданию системы охраны труда в компании, с чего начать, какая нормативка поможет правильно составить план мероприятий по охране труда.
Подкаст «Налоговое утро» — это обсуждение горячих для бухгалтера и предпринимателя вопросов. Присоединяйтесь к нам в Apple Podcasts, Яндекс Музыке, VK-подкасте и на других платформах.
Также подкаст можно слушать на YouTube-канале «Клерка». Подпишитесь, у нас там еще много полезного!
Обязательное обучение по охране труда, пожарной безопасности, первой помощи, применению СИЗ с получением документов и внесением сведений по обученным лицам в реестр Минтруда можно пройти на «Клерке».
Что обсуждали в последних выпусках:
Как меняются условия назначения единого пособия на детей и беременных
Бухгалтеры об АУСН: «мы сделали все за вас, но вы все равно должны сделать это сами»
Какие переводы с карты на карту могут заинтересовать банк и налоговую
Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и подписываться на подкаст. Предлагайте новые темы для выпусков в комментариях под этой новостью.
Начать дискуссию