❗ Охрана труда — почему это не формальность даже в офисе. Выпуск № 15 подкаста «Налоговое утро»

Сделали документы по охране труда и считаете, что ваш долг исполнен? А вот и нет.

Штрафы за нарушения по охране труда указаны в статье 5.27.1 КоАП. От мелких 2-5 тысяч до значительных — 150 000 рублей за невыдачу СИЗ, и до приостановления деятельности. Кроме того, даже на предприятии, где казалось бы получить травму сложно, может произойти несчастный случай, что говорить про производство.

В выпуске № 15 обсудили, почему нельзя формально подходить к созданию системы охраны труда в компании, с чего начать, какая нормативка поможет правильно составить план мероприятий по охране труда.

Подкаст «Налоговое утро» — это обсуждение горячих для бухгалтера и предпринимателя вопросов. Присоединяйтесь к нам в Apple Podcasts, Яндекс Музыке, VK-подкасте и на других платформах.

Также подкаст можно слушать на YouTube-канале «Клерка». Подпишитесь, у нас там еще много полезного!

Обязательное обучение по охране труда, пожарной безопасности, первой помощи, применению СИЗ с получением документов и внесением сведений по обученным лицам в реестр Минтруда можно пройти на «Клерке».

Что обсуждали в последних выпусках:

Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и подписываться на подкаст. Предлагайте новые темы для выпусков в комментариях под этой новостью.